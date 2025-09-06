Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мбемо — лучший игрок «МЮ» в августе, нападающий забил два гола в четырёх матчах

Мбемо — лучший игрок «МЮ» в августе, нападающий забил два гола в четырёх матчах
Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо признан лучшим футболистом «красных дьяволов» в августе. Об этом информирует пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X.

В минувшем месяце камерунский игрок принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги и в одной встрече Кубка лиги, в которых он отметился двумя голами.

Мбемо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Брентфорда» прошедшим летом. Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

