«Зенит» — «Сьон»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:00
Сегодня, 6 сентября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Последний раз команды встречались в товарищеской игре, состоявшейся 9 июля 2025 года. В том матче сине-бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 5:2. В составе «Зенита» голами отметились Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Вадим Шилов, Александр Ерохин и Сергей Волков. За «Сьон» забили Ильяс Шуареф и Антон Миранчук.
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:
