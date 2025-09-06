«Лидс» пытался подписать Сперцяна за € 15 млн в последние часы трансферного окна

«Лидс» пытался подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в последние часы трансферного окна в Англии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

За полтора часа до закрытия трансферного окна «Лидс» связался с игроком и его представителями. Англичане были готовы заплатить за полузащитника € 15 млн. Но, оценив дефицит времени, «Лидс» не стал отправлять оффер. Не исключено, что английский клуб вернётся за игроком зимой.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

