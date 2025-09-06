Геннадий Орлов: Талалаев напоминает мне Лобановского — такой же педант

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева с Валерием Лобановским.

«Я знаю его с 1990-х годов — приглашал Андрея комментировать футбол в Петербурге. Команда Слуцкого, «Олимпия», играла в финале юношеского турнира. С тех пор мы с ним в хороших, дружеских отношениях. В начале июня я делал с ним интервью для программы «Футбольная столица». Послушайте, что он говорит о футболе, и многое поймёте. Талалаев потрясающе знает футбол! Он рефлексивный, боевой — таким трудно. А у него ещё и невезуха до «Балтики» была: приходил, делал команду, но потом вынужден был уходить. В Калининграде же наконец всё сложилось. Обратите внимание: Талалаев не просто подготовил основной состав — у него и замены хорошие. У них выходит здоровенный Оффор — и топчет защитников. Босниец с лавки усиливает игру. Это говорит о том, что тренер отлично подготовился к сезону. Талалаев — тренер-концептуалист. Он всё прорабатывает. В этом смысле Андрей мне напоминает Валерия Лобановского.

Лобановский был такой же педант. Такая же требовательность. Но Валерий Васильевич никогда не повышал голос. В этом смысле Андрею ещё нужно мудреть. Всё-таки эмоции следует контролировать», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После семи туров Мир РПЛ «Балтика» под руководством Талалаева занимает третье место в таблице, набрав 15 очков. Первым идёт «Краснодар» (16), вторым — ЦСКА (15).