Геннадий Орлов: у Батракова нет пока такой жизненной силы, энергетики, как у Кругового

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника Алексея Батракова и защитника Данила Кругового.

«Чем подкупает Круговой — он мощный, энергичный, каким и должен быть футболист. Сравните с тем же Батраковым — у того нет такой жизненной силы, энергетики. А хотелось бы. В российском чемпионате он выделятся, а будет ли выделяться на более высоком уровне (если на него перейдёт), ещё неизвестно. Всё-таки парень субтильный — нужно окрепнуть физически. Тот же Ямаль тоже не гренадер, но посмотрите, какой у него мощный торс, как крепко стоит на ногах! Жаль, что у наших ребят сейчас нет возможности проверять себя на фоне таких соперников. Игра с Катаром станет более серьёзным испытанием для российской сборной, чем матч с иорданцами. Те будут играть боевым составом, при полном стадионе — будет непросто», — заявил Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.