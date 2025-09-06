Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» объявил о переходе экс-футболиста ЦСКА Бистровича

«Акрон» объявил о переходе экс-футболиста ЦСКА Бистровича
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и «Балтики» Кристиян Бистрович перешёл в «Акрон», сообщила пресс-служба клуба из Тольятти.

Бистрович перешёл на правах свободного агента. Срок соглашения с 27-летним игроком не уточняется.

За семь лет в составе ЦСКА Бистрович сыграл в 127 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал семь голевых передач. Хорват стал серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка России.

В течение действия контракта с ЦСКА Бистрович пять раз отправлялся в аренду, в общей сложности проведя ещё 96 матчей за «Фатих Карагюмрюк», «Касымпашу», «Балтику», «Лечче» и «Фортуну» из Нидерландов.

В прошлом сезоне в составе ЦСКА Бистрович сыграл в 31 матче в РПЛ и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами.

Материалы по теме
Эти звёзды остались без клуба даже после трансферного дедлайна. В топ-лигах они не нужны
Эти звёзды остались без клуба даже после трансферного дедлайна. В топ-лигах они не нужны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android