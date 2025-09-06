Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дембеле пропустит около шести недель из-за травмы, полученной в сборной Франции — Хоукинс

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле пропустит около шести недель по причине травмы, полученной во время матча сборной Франции с Украиной (0:2). Футболист вышел во втором тайме и был заменён на 81-й минуте. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Олисе – 10'     0:2 Мбаппе – 82'    

По информации источника, Дембеле не сможет принять участия во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой», которая состоится 17 сентября. Также нападающий пропустит матч 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (21 августа).

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

«ПСЖ» в ярости из-за травмы Дембеле, полученной в матче за сборную — L'Equipe

Самые опасные травмы в футболе:

