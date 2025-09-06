Скидки
Главная Футбол Новости

«Вместе с ним ЦСКА обыгрывал «Реал». Тренер «Акрона» — о переходе Бистровича

«Вместе с ним ЦСКА обыгрывал «Реал». Тренер «Акрона» — о переходе Бистровича
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о новичке команды Кристияне Бистровиче, который ранее выступал в России за ЦСКА и «Балтику».

«Кристиян – большой футболист, он играл в ЦСКА в хорошее время и был во многом определяющим игроком – даже когда армейцы вместе с ним обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов. У Бистровича – хорошие интеллектуальные способности, он может быть лидером команды. Мы на него очень рассчитываем и понимаем, что для нас – это очень серьёзное усиление», — приводит слова Тедеева пресс-служба «Акрона».

В прошлом сезоне в составе ЦСКА Бистрович сыграл в 31 матче в РПЛ и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами.

