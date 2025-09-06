Холанд поприветствовал Доннарумму, перешедшего в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети X опубликовал сообщение с приветствием новоиспечённого вратаря «горожан» Джанлуиджи Доннаруммы.

«Добро пожаловать, Джиджио», — написал норвежский форвард.

Английский клуб объявил о переходе итальянского голкипера 2 сентября. Контракт с Доннаруммой рассчитан до лета 2030 года. По данным разных источников, трансфер итальянского вратаря обошёлся «Манчестер Сити» в сумму от € 35 млн до € 39 млн.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

