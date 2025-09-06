Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским, основным форвардом станет Ферран

Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским, основным форвардом станет Ферран
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» не планирует продлевать контракт с 37-летним форвардом Робертом Левандовским, заканчивающийся летом 2026 года. Футболист также нацелен покинуть команду. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ввиду экономическим проблем сине-гранатовые рассматривают вариант с заменой польского нападающего за счёт внутренних ресурсов, а не новых покупок. Рассматривается вариант с тем, чтобы использовать 25-летнего Феррана Торреса на позиции форварда на постоянной основе.

Подчёркивается, что в нынешнем сезоне Торрес должен подтвердить свои качества как центрального нападающего стартового состава «Барселоны». Испанец пользуется доверием спортивного директора клуба Деку и главного тренера команды Ханс-Дитера Флика.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Торрес сыграл 45 матчей во всех соревнованиях, где забил 19 голов и сделал семь ассистов.

Материалы по теме
Фото: Левандовски и Подольски посетили матч между Францией и Польшей на Евробаскете-2025

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android