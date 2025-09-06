Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским, основным форвардом станет Ферран

«Барселона» не планирует продлевать контракт с 37-летним форвардом Робертом Левандовским, заканчивающийся летом 2026 года. Футболист также нацелен покинуть команду. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ввиду экономическим проблем сине-гранатовые рассматривают вариант с заменой польского нападающего за счёт внутренних ресурсов, а не новых покупок. Рассматривается вариант с тем, чтобы использовать 25-летнего Феррана Торреса на позиции форварда на постоянной основе.

Подчёркивается, что в нынешнем сезоне Торрес должен подтвердить свои качества как центрального нападающего стартового состава «Барселоны». Испанец пользуется доверием спортивного директора клуба Деку и главного тренера команды Ханс-Дитера Флика.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Торрес сыграл 45 матчей во всех соревнованиях, где забил 19 голов и сделал семь ассистов.

