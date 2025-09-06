Орлов: Дуглас и Энрике потрясающе сыграли за Бразилию, но у «Зенита» намечается проблема

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил дебют защитника «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную Бразилии, а также высказался о результативном действии вингера сине-бело-голубых Луиса Энрике. Игроки помогли своей национальной команде разгромить Чили (3:0) в отборе на чемпионат мира — 2026.

«Я про Дугласа всё уже прочитал. Он техничен, как все бразильцы, но уже в 19 лет попал в «Удинезе», в 22 года выиграл Олимпиаду. Но ему очень помог в футбольном становлении «Гамбург». Немецкий футбол жёсткий по определению: силовая борьба, игра на опережение. Три сезона бразилец поварился в Бундеслиге, заматерел — и после этого его пригласил «Зенит». Я тогда ещё комментировал и сразу заметил в нём эту немецкую закалку. Уже в этом сезоне Дуглас подвёл команду, удалившись за две карточки в матче со «Спартаком». К счастью для «Зенита», сыграли вничью. Я к тому, что у Дугласа с начала сезона чувствовалась какая-то несобранность, небрежность. Со многими бразильцами это происходит — то ли отсутствие конкуренции сказывается, то ли довольствуются малым. Но когда Карло Анчелотти позвал Дугласа в сборную, он потрясающий матч выдал за «Зенит». А сейчас Сантос провёл весь матч за Бразилию, у него оценка — 7,8. И такую же получил Энрике, который вышел во втором тайме и сделал голевой пас. Молодцы. Но теперь у «Зенита» вырисовывается огромная проблема.

10 сентября Бразилия играет в Боливии. Им нужно обязательно побеждать. А Боливия расположена на высоте 3 600 метров над уровнем моря. Стадион — в высокогорье. Там все задыхаются: не хватает кислорода. Но самое страшное даже не это, а перелёт. 14-го «Зенит» играет принципиальнейший матч — может быть, самый сложный на этом отрезке. Там дальше ещё «Краснодар» идёт, но он всем хорошо известен. А вот «Балтика» — загадочная команда. И с ней «Зениту» играть в Калининграде. А сколько Дугласу с Энрике лететь до России из Боливии? Плюс время на реакклиматизацию. В каком они будут состоянии к 14-му числу? А ведь это ведущие игроки», — заявил Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Боливия примет Бразилию в рамках 18-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2026. Встреча пройдёт в среду, 10 сентября, в 2:30 мск. «Зенит» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги отправится в гости к «Балтике». Матч назначен на воскресенье, 14 сентября.