«У него есть всё». Тренер сборной Франции Дешам высказался о Майкле Олисе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем национальной команды Майкле Олисе, также выступающем за мюнхенскую «Баварию». В прошедшем матче 1-го тура отбора к ЧМ-2026 вингер забил гол в ворота сборной Украины (2:0).

«Майкл – блестящий игрок. Он технически одарён, много бегает, грамотно двигается… У него есть всё. Он очень хорошо играет в «Баварии» и у нас. Конечно, с нами ему потребовалось немного больше времени, но он всегда обладал необходимыми качествами. Это хорошо для нас, потому что он многое привносит в команду, он способен играть справа, в центре и слева, он очень техничен. Он видит вещи раньше других и действительно приносит нам большую пользу», — приводит слова Дешама Bayern & Germany в социальной сети Х.

Олисе перешёл в немецкий гранд из «Кристал Пэлас» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.