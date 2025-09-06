Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Вингер «ПСЖ» Дуэ травмировался в сборной Франции. Ранее повреждение получил Дембеле

Фланговый нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ получил травму во время своего пребывания в составе сборной Франции. Игрок пропустит от трёх до четырёх недель. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Из-за повреждения Дуэ рискует не сыграть в первом матче общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой». Игра состоится 17 сентября. Кроме этого, нападающий может не выйти на поле во встрече 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем».

Ранее появилась информация, что нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле также получил травму в матче со сборной Украины (2:0) и пропустит около шести недель. Отмечается, что медицинские работники парижан предупреждали тренерский штаб Дидье Дешама о высоком риске травмы игрока из-за усталости.

