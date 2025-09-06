«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч со «Сьоном» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 6 сентября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Нино, Вега, Адамов, Мантуан, Барриос, Вендел, Михайлов, Ерохин, Гонду, Кассьерра.

Последний раз команды встречались в товарищеской игре, состоявшейся 9 июля 2025 года. В том матче сине-бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 5:2. В составе «Зенита» голами отметились Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Вадим Шилов, Александр Ерохин и Сергей Волков. За «Сьон» забили Ильяс Шуареф и Антон Миранчук.