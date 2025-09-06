«Манчестер Юнайтед» и «Трабзонспор» согласовали аренду Андре Онана — Романо

Турецкий «Трабзонспор» достиг устной договорённости с «Манчестер Юнайтед» о переходе камерунского голкипера Андре Онана на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, все детали между клубами уже согласованы. Теперь «Трабзонспор» ожидает решения вратаря.

В минувшем сезоне камерунец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.