«Манчестер Юнайтед» и «Трабзонспор» согласовали аренду Андре Онана — Романо

Комментарии

Турецкий «Трабзонспор» достиг устной договорённости с «Манчестер Юнайтед» о переходе камерунского голкипера Андре Онана на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, все детали между клубами уже согласованы. Теперь «Трабзонспор» ожидает решения вратаря.

В минувшем сезоне камерунец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

