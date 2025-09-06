Скидки
Главная Футбол Новости

Латвия — Сербия, результат матча 6 сентября 2025, счет 0:1, 5-й тур отборочного турнира к ЧМ-2026

Сербия на выезде одолела Латвию в отборе на ЧМ-2026, Влахович забил победный мяч
Комментарии

Завершился матч 5-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Латвии и Сербии. Команды играли на стадионе «Даугава» (Лиепая, Латвия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юлиан Вайнбергер из Австрии. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Латвия
Окончен
0 : 1
Сербия
0:1 Влахович – 12'    

Единственный мяч в игре был забит на 12-й минуте. Отличился форвард «Ювентуса» Душан Влахович.

Тремя другими командами группы K являются Англия, Албания и Андорра. В 6-м туре сербы примут на своём поле сборную Англии. Игра пройдёт во вторник, 9 сентября. Латвия в тот же день сыграет на выезде со сборной Албании.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
Новости. Футбол
