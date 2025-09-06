Распадори: Гаттузо показывает нам, насколько важна футболка сборной Италии

Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори высказался о главном тренере национальной команды Дженнаро Гаттузо.

«Гаттузо был нанят именно потому, что он был частью команды, победившей на чемпионате мира 2006 года, и был игроком, который в своё время больше внимания уделял отношению и духу, чем качеству. Мне посчастливилось наблюдать за его игрой, поэтому я узнаю это по тому, как он двигается на тренировках, по тому, как он общается с нами как с командой, так и с каждым в отдельности. Он показывает нам, насколько важна футболка сборной Италии», — приводит слова Распадори Football Italia.

Ранее Распадори рассказал, что Гаттузо дал игрокам пощёчины в перерыве матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.