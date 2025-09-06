Геннадий Орлов: надеюсь, Пальцева и Рожкова ещё позовут в сборную России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах сборной России с составом, а также назвал игроков, которых хотел бы видеть в национальной команде на следующем тренировочном сборе. В воскресенье, 7 сентября, Россия сыграет на выезде с Катаром.

«Сборной России не хватает нападающих уровня Павлюченко, Кержакова и Дзюбы. Того Дзюбы, образца ЧМ-2018. Но меня больше беспокоят центральные защитники. У нас лучшим, по мнению Карпина, является Осипенко. Против Иордании играли Литвинов и Морозов. Хотелось бы увидеть Пальцева, которого «Краснодар» взял. Вот парень перспективный. Ещё есть хороший защитник в «Рубине» — Рожков. Надеюсь, их ещё позовут в сборную. Всё-таки следующие соперники будут посильнее», — заявил Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Соперниками сборной России на октябрьском тренировочном сборе станут сборные Ирана и Боливии. Матчи пройдут, соответственно, 10 и 14 октября. Защитник Валентин Пальцев перебрался из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» в летнее трансферное окно.