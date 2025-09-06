Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: надеюсь, Пальцева и Рожкова ещё позовут в сборную России

Геннадий Орлов: надеюсь, Пальцева и Рожкова ещё позовут в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах сборной России с составом, а также назвал игроков, которых хотел бы видеть в национальной команде на следующем тренировочном сборе. В воскресенье, 7 сентября, Россия сыграет на выезде с Катаром.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборной России не хватает нападающих уровня Павлюченко, Кержакова и Дзюбы. Того Дзюбы, образца ЧМ-2018. Но меня больше беспокоят центральные защитники. У нас лучшим, по мнению Карпина, является Осипенко. Против Иордании играли Литвинов и Морозов. Хотелось бы увидеть Пальцева, которого «Краснодар» взял. Вот парень перспективный. Ещё есть хороший защитник в «Рубине» — Рожков. Надеюсь, их ещё позовут в сборную. Всё-таки следующие соперники будут посильнее», — заявил Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Соперниками сборной России на октябрьском тренировочном сборе станут сборные Ирана и Боливии. Матчи пройдут, соответственно, 10 и 14 октября. Защитник Валентин Пальцев перебрался из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» в летнее трансферное окно.

Материалы по теме
«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»
Эксклюзив
«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android