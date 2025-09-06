Главный тренер «Нанта» получил травму в тренировочном матче со своим штабом

Главный тренер «Нанта» Луис Кастро получил повреждение крестообразной связки во время импровизированного матча со своим штабом. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, специалист предположительно получил растяжение коленных связок, но существует риск разрыва «крестов». Ранее появилась информация, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике тоже травмировался во время перерыва на матчи сборных. Испанский наставник сломал ключицу после падения с велосипеда.

«Нант» в первых трёх турах Лиги 1 смог победить один раз, минимально обыграв «Осер» (1:0). До этого жёлто-зелёные проиграли «Страсбургу» и «ПСЖ» с одинаковым счётом 0:1.