«Сочи» объявил об уходе тренера вратарей, работавшего в клубе с 2018 года

Тренер вратарей Дмитрий Бородин покинул «Сочи». Как сообщает пресс-служба «горожан», клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Бородин занимал свой пост с лета 2018 года и дважды вместе с командой выходил в Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Спасибо за огромный вклад в успехи клуба — удачи в новой главе», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Сочи».

Напомним, ранее команду покинул 35-летний вратарь Николай Заболотный. С голкипером, который выступал за «Сочи» с июня 2018 года, также расторгли контракт, который действовал до лета следующего года.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала одно очко за семь матчей.