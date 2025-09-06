Шнапцев — о Саудовской Аравии U23: футбола у них я не увидел, только провоцировали нас

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о поражении молодёжной сборной России от команды Саудовской Аравии до 23 лет.

«Я вышел во втором тайме и, честно говоря, не почувствовал никакого серьёзного давления со стороны саудовцев. И думаю, что на результате сказалось качество поля. Вчера на тренировке заметили, что мяч очень сильно скачет, прям дробится. Поэтому порой было тяжело обрабатывать, идти в дриблинг. И в целом соперник оказался более везучим. Уверен, что следующий матч мы заберём.

Нам ещё сегодня не хватило немного взаимопонимания. Был момент ближе к концу матча, когда я простреливал и там никого не оказалось. Хотя если бы я так сделал в клубе, то там обязательно был бы кто-то из наших. Поэтому немного времени на тренировках нам не хватило, чтобы сыграться. Уверен, что в следующем матче мы выиграем. Они сегодня вышли и только провоцировали нас. Никакого футбола у них я не увидел», — приводит слова Шнапцева Legalbet.