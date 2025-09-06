Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ривалдо: не считаю, что использование Винисиуса в качестве запасного является наказанием

Ривалдо: не считаю, что использование Винисиуса в качестве запасного является наказанием
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мыслями об игре вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Форвард начал матч 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» в запасе, но сумел отметиться голом после выхода на замену. В следующей встрече бразилец также отметился забитым мячом.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37'     0:2 Мбаппе – 83'     0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Хаби Алонсо — отличный тренер, а также был отличным игроком. Он точно знает, о чём думает такой игрок, как Вини. Он знает, что иногда приходится вносить коррективы в игру важных игроков. Хаби, как и любой тренер, всегда хочет от своих игроков максимальной отдачи. Он знает, что Винисиус — важный игрок, и понимает, как добиться от него максимальной результативности.

Я не считаю, что использование Вини в качестве запасного является наказанием. Хаби Алонсо выпустил его на замену с целью раскрыть его лучшие качества. Это стратегия, направленная на дальнейшее развитие Винисиуса, и она приносит свои плоды. Он начал забивать голы», — приводит слова Ривалдо Madrid Xtra в социальной сети Х.

Материалы по теме
Хаби Алонсо оценил игру Винисиуса в матче «Реала» с «Овьедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android