Ривалдо: не считаю, что использование Винисиуса в качестве запасного является наказанием

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мыслями об игре вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Форвард начал матч 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» в запасе, но сумел отметиться голом после выхода на замену. В следующей встрече бразилец также отметился забитым мячом.

«Хаби Алонсо — отличный тренер, а также был отличным игроком. Он точно знает, о чём думает такой игрок, как Вини. Он знает, что иногда приходится вносить коррективы в игру важных игроков. Хаби, как и любой тренер, всегда хочет от своих игроков максимальной отдачи. Он знает, что Винисиус — важный игрок, и понимает, как добиться от него максимальной результативности.

Я не считаю, что использование Вини в качестве запасного является наказанием. Хаби Алонсо выпустил его на замену с целью раскрыть его лучшие качества. Это стратегия, направленная на дальнейшее развитие Винисиуса, и она приносит свои плоды. Он начал забивать голы», — приводит слова Ривалдо Madrid Xtra в социальной сети Х.