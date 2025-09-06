Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов объяснил неубедительную игру самого дорогого футболиста РПЛ Жерсона

Аудио-версия:
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре новичка «Зенита» Жерсона в стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги. Бразилец перебрался в санкт-петербургский клуб из «Фламенго» после завершения клубного чемпионата мира — 2025 в США.

«Он устал, перенасытился игрой, переел. Он сам говорит: столько матчей за сезон не сыграл никто. Ему надо дать отдохнуть, и, думаю, в «Зените» это понимают. Пока можно и без него обойтись. У него должен голод появиться. Когда Жерсон улетал, Анчелотти сказал ему: «Я буду за тобой следить». Он тоже потенциальный игрок сборной Бразилии», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2025/2026 Жерсон принял участие в шести матчах «Зенита» в РПЛ и не отметился результативными действиями. По данным СМИ, сумма трансфера бразильского игрока составила € 25 млн.

