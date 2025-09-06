Все игроки сборной России, кроме Мостового, готовятся в общей группе к матчу с Катаром

Сборная России в полном составе, за исключением вингера «Зенита» Андрея Мостового, продолжает подготовку к товарищескому матчу с Катаром. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября. Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян.

За день до матча все футболисты сборной России занимаются в общей группе, а Андрей Мостовой остался в отеле на процедурах.

Ранее сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0). Встреча проходила 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч с Катаром завершает сентябрьский тренировочный сбор подопечных Валерия Карпина.