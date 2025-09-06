Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Катар — Россия: дата и время, где пройдет товарищеский матч по футболу 2025, на каком стадионе

Катар — Россия: дата и время, где пройдёт товарищеский матч
Товарищеский матч между сборными Катара и России состоится в воскресенье, 7 сентября. Команды будут играть на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
4 сентября на московской «Лукойл Арене» сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании со счётом 0:0. Товарищеский матч со сборной Катара станет вторым в период политического отстранения России от международных соревнований, первая игра состоялась так же в Катаре 12 сентября 2023 года и завершилась вничью со счётом 1:1.

