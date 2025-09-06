Игрок «Барселоны» Рафинья обвинил работников Диснейленда в расизме

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья в социальных сетях обвинил работников парижского Диснейленда в расизме из-за того, что аниматор в ростовой кукле отказался играть с его сыном.

«Ваши сотрудники — позор. Они не должны так обращаться с людьми, особенно с ребёнком. Они должны радовать детей, а не презирать их. Я предпочитаю называть это презрением. Они — позор.

Я понимаю усталость тех, кто работает здесь, но почему они обняли всех белых детей, а моего сына нет? Я ненавижу парижский Диснейленд. Мой сын просто хотел поздороваться и обняться. К счастью для вас, он не понимает этого. Парижский Диснейленд, этот сотрудник — дерьмо, он тупой», – написал Рафинья.