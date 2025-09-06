Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: Педро ещё нет и 20 лет — рано ему ехать в Саудовскую Аравию

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи о возможном переезде вингера «Зенита» Педро в Саудовскую Аравию. Ранее сообщалось, что интерес к 19-летнему бразильцу проявляет клуб «Аль-Иттихад».

— Правильно, что не продали Педро в «Аль-Иттихад» за € 35 млн?
— Конечно. Педро ещё нет 20 лет — рано ему ехать в Саудовскую Аравию! Да он и сам понимает. Большие деньги предлагали — свыше 30 млн. Но этот плод ещё не созрел — пусть дозреет.

— Может ещё больше вырасти в цене?
— Без сомнения. Смотрю, в Англии уже покупают игрока за 110 млн. Суммы-то какие в футболе сейчас! А если ещё и Жерсона с Педро Анчелотти привлечёт, в сборной Бразилии может оказаться уже четыре «зенитовца», представляете? Понятно же, что в «Зените» прогрессировать сложнее, чем в «Реале», «Барселоне», но эти-то ребята держат уровень. Кстати, Халк в своё время именно в Петербурге дорос до сборной страны. Ещё раньше этой чести удостоились Вагнер Лав с Карвальо в ЦСКА, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная Бразилии разгромила национальную команду Чили (3:0) в южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года. В составе пятикратных чемпионов мира на поле вышли два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике.

