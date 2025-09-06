Скидки
Геннадий Орлов: важно, чтобы Зырянов не мешал Семаку в «Зените»

Аудио-версия:
Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на назначение бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Константина Зырянова на пост главы председателя правления санкт-петербургского клуба. Экс-футболист сменил в этой роли 70-летнего Александра Медведева.

«Компетенция президента или председателя правления клуба — это организация жизни команды. Над ними есть совет директоров, где коллегиально принимаются решения о приглашении и увольнении игроков, тренеров. В Сети пишут, якобы Зырянов не очень хорошо начал, освободив с поста тренера женской команды Ольгу Порядину. Она с нуля создала команду и сделала её трёхкратным чемпионом. Но мы-то истинных причин отставки пока не знаем — нужно дождаться развёрнутого объяснения. Я думаю, оно последует.

Зырянов — опытный игрок в прошлом, с харизмой. Будем надеяться, что и руководителем станет со своими принципами, мнением. Главное, что он в контакте с Семаком. Очень важно, чтобы Константин не мешал Сергею, подсказывал в нужный момент. На мой взгляд, команда чиновников в клубе должна состоять из звёзд футбола, чтобы не было дилетантов с волюнтаристскими предложениями. Чтобы все понимали футбол и футбольную жизнь.

Для меня образцом всегда была «Бавария». Беккенбауэр, Хёнесс, Румменигге всегда входили в директорат клуба, и авторитет у клуба был высочайший. Тот же «Зенит» после шести подряд чемпионств возненавидели болельщики остальных команд. Может быть, и с «Баварией» в Германии такая же история, но клуб держится на уровне», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

