Александр Головин рассказал об атмосфере в «Монако» после перехода Погба

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался об атмосфере во французском клубе после перехода в него полузащитника Поля Погба.

«Погба только три дня с нами тренируется. Была травма у него. В общении супер. Он позитивный парень. Где-то даже чересчур позитивный», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, французский хавбек этим летом перешёл в «Монако» в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. Погба является победителем Лиги Европы, четырёхкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка Италии. В составе сборной Франции игрок становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.