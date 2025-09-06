Тренер сборной Турции Монтелла: Ямаль — выдающийся игрок, но Испания — это не только Ламин

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о 18-летнем полузащитнике национальной команды Испании Ламине Ямале в преддверии матча 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026. Встреча состоится 7 сентября.

«Ламин Ямаль — выдающийся игрок с огромным талантом. Приятно смотреть, как он играет, но Испания — это не только Ламин. У них есть много вариантов и отличное качество», — приводит слова Монтеллы Barca Universal в социальной сети Х.

Матч между сборными Турции и Испании пройдёт на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» (Конья, Турция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.