Геннадий Орлов: вызов игроков «Зенита» в сборную Бразилии — это победа всей РПЛ

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о прогрессе бразильских футболистов в составе «Зенита», а также порассуждал на тему возможного ужесточения лимита на легионеров. Ранее с такой инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Это победа всей РПЛ. А они же тренируются под руководством Семака — значит, учебно-тренировочный процесс у него построен правильно. Тот же Педро вошёл в двадцатку лучших молодых футболистов мира до 20 лет. При том, что сейчас в «Зените» Педро в большей степени «таскает пианино» для Глушенкова. В футбольной команде обязательно нужны такие грузчики. Такие, как Барриос, Педро, создают условия для художников игры, способных создать момент, забить.

Как раз сейчас ведётся дискуссия насчёт лимита на легионеров. Но именно при легионерах выросли такие футболисты, как Батраков, Кисляк, младший Глебов. Сейчас намечается совместное собрание по этому вопросу, и футбольное сообщество должно выкатить все проблемы перед министром спорта. Он молодец, активный, хочет что-то улучшить — это очень хорошо. Надеюсь, обратит внимание и на подготовку, работу детских тренеров, потому что всё оттуда идёт, с низов», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная Бразилии разгромила национальную команду Чили (3:0) в южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года. В составе пятикратных чемпионов мира на поле вышли два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике.