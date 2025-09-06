Александр Головин: Батраков и Кисляк — очень талантливые футболисты

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о полузащитниках национальной команды Алексее Батракове и Матвее Кисляке.

«Батраков и Кисляк — качественные игроки. Кисляк — хороший футболист, Батракова помню по прошлому сбору. 100% — они очень талантливые. Большой объём работы, много желания. Стараемся помогать им», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

20-летний Батраков выступает в составе «Локомотива», а 19-летний Кисляк представляет московский ЦСКА.

7 сентября состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Команды будут играть на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.