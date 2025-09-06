Александр Головин высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Катара. Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября. Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян.

«Мы ожидали, что будет жарко. На поле работают кондиционеры, не так, как на улице. Катар — сильная команда, в прошлом матче они моментами выглядели лучше. Сейчас отсматривали, как будто они стали сильнее», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0). Встреча проходила 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч с Катаром завершает сентябрьский тренировочный сбор подопечных Валерия Карпина.