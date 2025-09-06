Александр Головин: даже не задумывался, что дебютировал за сборную России 10 лет назад

29-летний полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин отреагировал на тот факт, что его дебют в составе национальной команды состоялся 10 лет назад.

«Даже не задумывался, что дебют за сборную был 10 лет назад. Понятно, что вспоминается чемпионат мира. Первую игру свою помню. Эмоции всегда позитивные. Хочется продолжать играть за сборную России», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Александр Головин впервые появился на поле в футболке сборной России 7 сентября 2015 года в товарищеском матче с Беларусью (4:2). Тогда команду возглавлял итальянский тренер Фабио Капелло.