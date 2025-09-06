Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин: даже не задумывался, что дебютировал за сборную России 10 лет назад

Александр Головин: даже не задумывался, что дебютировал за сборную России 10 лет назад
Комментарии

29-летний полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин отреагировал на тот факт, что его дебют в составе национальной команды состоялся 10 лет назад.

«Даже не задумывался, что дебют за сборную был 10 лет назад. Понятно, что вспоминается чемпионат мира. Первую игру свою помню. Эмоции всегда позитивные. Хочется продолжать играть за сборную России», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Александр Головин впервые появился на поле в футболке сборной России 7 сентября 2015 года в товарищеском матче с Беларусью (4:2). Тогда команду возглавлял итальянский тренер Фабио Капелло.

Материалы по теме
Александр Головин высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android