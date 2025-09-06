Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин оценил начало сезона для «Монако»

Александр Головин оценил начало сезона для «Монако»
Комментарии

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил старт сезона для своего клуба во французской Лиге 1. После трёх туров команда занимает четвёртое место в турнирной таблице с шестью очками.

«Нормально себя чувствую, физически всё супер. Хотелось бы побольше забивать и отдавать. Пока у команды хорошая форма, даже учитывая поражение от «Лилля», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Александр Головин принял участие во всех трёх стартовых турах чемпионата Франции и не отметился результативными действиями. «Монако» победил «Гавр» (3:1) и «Страсбург» (3:2), а также уступил «Лиллю» (0:1).

Материалы по теме
Катар — Россия. Сборная не готова к футболу Карпина?
Катар — Россия. Сборная не готова к футболу Карпина?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android