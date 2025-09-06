Александр Головин оценил начало сезона для «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил старт сезона для своего клуба во французской Лиге 1. После трёх туров команда занимает четвёртое место в турнирной таблице с шестью очками.

«Нормально себя чувствую, физически всё супер. Хотелось бы побольше забивать и отдавать. Пока у команды хорошая форма, даже учитывая поражение от «Лилля», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Александр Головин принял участие во всех трёх стартовых турах чемпионата Франции и не отметился результативными действиями. «Монако» победил «Гавр» (3:1) и «Страсбург» (3:2), а также уступил «Лиллю» (0:1).