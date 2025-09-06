Александр Головин ответил на вопрос об особом отношении к себе в сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о своей роли в команде перед товарищеским матчем с национальной командой Катара. Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября. Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян.

«Нет такого, чтобы кто-то обращался за советами. Обычная рабочая атмосфера. Проводником между тренером и командой тоже меня не назвать. У Валерия Георгиевича все равны», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0). Встреча проходила 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч с Катаром завершает сентябрьский тренировочный сбор подопечных Валерия Карпина.