Армения — Португалия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Головин ответил на вопрос об особом отношении к себе в сборной России

Комментарии

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о своей роли в команде перед товарищеским матчем с национальной командой Катара. Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября. Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
«Нет такого, чтобы кто-то обращался за советами. Обычная рабочая атмосфера. Проводником между тренером и командой тоже меня не назвать. У Валерия Георгиевича все равны», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0). Встреча проходила 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч с Катаром завершает сентябрьский тренировочный сбор подопечных Валерия Карпина.

