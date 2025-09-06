Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Футбол Новости

Валерий Карпин: под руководством Лопетеги сборная Катара стала сильнее

Валерий Карпин: под руководством Лопетеги сборная Катара стала сильнее
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча со сборной Катара высказался об игре этой команды и отметил работу наставника катарцев Хулена Лопетеги. Игра национальных команд пройдёт 7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
«Катар стал сильнее, чем полтора года назад. Согласен с Головиным. Под руководством Лопетеги у них сыгранный состав, они делают интересные вещи», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Бывший главный тренер мадридского «Реала», лондонского «Вест Хэма» и ряда других европейских клубов присоединился к сборной Катара в мае 2025 года. Всего под руководством Лопетеги национальная команда провела три матча, победив один раз.

