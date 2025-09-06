Карпин заявил, что в матче с Катаром сыграет сильнейший состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе команды на предстоящий товарищеский матч с Катаром. Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян 7 сентября.

«Завтра с Катаром выйдет самый сильный состав на данный момент. Неблагодарное дело сравнивать с тем, что было год назад, два назад. Но на завтрашний день — это точно будет сильнейший вариант состава», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0). Встреча проходила 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч с Катаром завершает сентябрьский тренировочный сбор подопечных Валерия Карпина.