Валерий Карпин высказался о погоде в Катаре перед матчем сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о погодных условиях в Катаре перед товарищеским матчем с местной национальной командой, а также об ожидаемом большом количестве российских болельщиков на матче. Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября. Команды будут играть на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

«Погода за стадионом жаркая, влажность большая. Внутри очень комфортно. Прекрасно, что столько болельщиков приедет. Это всегда радует», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

4 сентября на московской «Лукойл Арене» сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании со счётом 0:0. Товарищеский матч со сборной Катара станет вторым в период политического отстранения России от международных соревнований, первая игра состоялась также в Катаре 12 сентября 2023 года и завершилась вничью со счётом 1:1.