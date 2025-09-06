Валерий Карпин ответил на критику Слуцкого в адрес Александра Сильянова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заступился за защитника национальной команды Александра Сильянова. Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал футболиста «Локомотива» средним игроком.

«Таких защитников, как он, который может сыграть и в центре, и с краю без потери в качестве, в России в принципе нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне Александр Сильянов принял участие в 10 матчах, семь из которых — на позиции левого защитника. По разу игрок появлялся в центре и на правом фланге обороны, а также один раз сыграл на позиции правого полузащитника.