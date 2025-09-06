Валерий Карпин ответил, давал ли подзатыльники своим футболистам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, давал ли он когда-нибудь подзатыльники своим футболистам.

— Гаттузо надавал подзатыльников своим игрокам. Давали ли вы когда-нибудь подзатыльники?

— Нет. Без понятия, помогает это или нет. Давал бы, знал, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее защитник сборной Италии Алессандро Бастони сообщил, что новый главный тренер национальной команды Дженнаро Гаттузо дал футболистам «пару хороших пощёчин» в перерыве матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.