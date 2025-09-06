Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Валерий Карпин ответил, давал ли подзатыльники своим футболистам

Валерий Карпин ответил, давал ли подзатыльники своим футболистам
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, давал ли он когда-нибудь подзатыльники своим футболистам.

— Гаттузо надавал подзатыльников своим игрокам. Давали ли вы когда-нибудь подзатыльники?
— Нет. Без понятия, помогает это или нет. Давал бы, знал, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее защитник сборной Италии Алессандро Бастони сообщил, что новый главный тренер национальной команды Дженнаро Гаттузо дал футболистам «пару хороших пощёчин» в перерыве матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.

