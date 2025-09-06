Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Глушенков всё понял и изменился — в последних матчах он выглядел лучше всех

Орлов: Глушенков всё понял и изменился — в последних матчах он выглядел лучше всех
Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о преображении форварда «Зенита» Максима Глушенкова в последних матчах.

«Говорят, что с ним провели некую вспомогательную работу. Он изменился. Глушенков в «Зените» снова стал лидером, в последних матчах выглядел лучше всех. Он всё понял, и очень хорошо. Он сам и команда от этого только выиграют», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Максим Глушенков принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2025/2026. На счету футболиста гол и результативная передача. Ранее сообщалось, что игрок сборной России может отправиться в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды.

Материалы по теме
«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»
Эксклюзив
«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android