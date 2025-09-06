Орлов: Глушенков всё понял и изменился — в последних матчах он выглядел лучше всех

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о преображении форварда «Зенита» Максима Глушенкова в последних матчах.

«Говорят, что с ним провели некую вспомогательную работу. Он изменился. Глушенков в «Зените» снова стал лидером, в последних матчах выглядел лучше всех. Он всё понял, и очень хорошо. Он сам и команда от этого только выиграют», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Максим Глушенков принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2025/2026. На счету футболиста гол и результативная передача. Ранее сообщалось, что игрок сборной России может отправиться в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды.