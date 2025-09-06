Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Данни Блинд покинул руководство «Аякса»

Бывший футболист и член совета директоров «Аякса» в качестве футбольного комиссара Данни Блинд решил покинуть амстердамский клуб. Функционер будет оставаться в руководстве «аяксидов» до тех пор, пока ему не найдут замену, которую одобрят акционеры голландской команды. Председатель наблюдательного совета Каролиен Герелс поблагодарил экс-игрока за работу в клубе.

«Данни Блинд очень много значил для «Аякса». Данни сыграл за клуб 493 матча, а в 1995 году был капитаном золотой команды, выигравшей Лигу чемпионов. На протяжении десятилетий он занимал различные должности: игрока, руководителя молодёжной академии, тренера, технического директора и комиссара. Он внёс большой вклад как на спортивном, так и на организационном уровне. Мы благодарим его за многолетнюю, интенсивную и профессиональную преданность «Аяксу». Как наблюдательный совет мы вспоминаем исключительно плодотворное и приятное сотрудничество до последнего месяца», – приводит слова Герелса официальный сайт клуба.

Новости. Футбол
