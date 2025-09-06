Орлов: Зырянов с Аршавиным достаточно умны, чтобы сработаться в «Зените»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о совместной работе в «Зените» двух экс-футболистов клуба Константина Зырянова и Андрея Аршавина.

«Зырянов был тренером в системе «Зенита», но теперь он босс, шеф. Это совершенно другое направление. Я думаю, Константин с Андреем достаточно умны, чтобы сработаться и сообща трудиться на благо клуба. У обоих есть профессиональные качества, которые ценятся в «Зените», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

30 августа 2025 года Константина Зырянова избрали на пост председателя правления санкт-петербургского «Зенита». Андрей Аршавин работает в клубе в качестве заместителя председателя правления по спортивному развитию.