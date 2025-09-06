Скидки
Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
21:45 Мск
Геннадий Орлов предположил, чем подкупил тренера сборной Бразилии Анчелотти Дуглас Сантос

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, почему главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обратил внимание на защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Капитан сине-бело-голубых был вызван в национальную команду на матчи отбора на чемпионат мира — 2026 и помог разгромить Чили (3:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 76'    

— Теперь Дуглас с Энрике будут с удвоенной отдачей биться за клуб, чтобы не выпасть из обоймы сборной?
— В этом смысле «Зениту» очень повезло — мотивация у них будет сумасшедшая! Вдумайтесь только: два игрока из российского футбола — в основном составе сборной Бразилии, пятикратных чемпионов мира! Она и на ЧМ-2026 явно не затеряется. Дугласа долго изучали. В Бразилии много мастеров атаки, художников, фантазёров. А защитников — дефицит. Я уверен, что Анчелотти обратил внимание именно на умение Дугласа играть по-немецки, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Дуглас Сантос перебрался в «Зенит» летом 2019 года из немецкого «Гамбурга». В октябре прошлого года защитник получил российский паспорт и сменил футбольное гражданство. После дебюта в составе сборной Бразилии в официальном матче игрок вновь будет считаться легионером в России.

«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»
Эксклюзив
«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»
