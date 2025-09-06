Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кингсли Коман заменит в сборной Франции Дембеле и Дуэ, получивших травмы

Кингсли Коман заменит в сборной Франции Дембеле и Дуэ, получивших травмы
Комментарии

29-летний крайний нападающий саудовского «Аль-Насра» Кингсли Коман получил вызов в сборную Франции после того, как Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили травмы.

«Кингсли Коман вызван Дидье Дешамом после потерь Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, которым мы желаем скорейшего выздоровления. Дембеле и Дуэ вернулись в свои клубы. Коман ожидается завтра на базе национальной команды», — говорится в заявлении пресс-службы сборной Франции в соцсети Х.

Во вторник, 9 сентября, сборная Франции сыграет с Исландией в рамках 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле пропустит около шести недель, а Дуэ — от трёх до четырёх недель.

Материалы по теме
Вингер «ПСЖ» Дуэ травмировался в сборной Франции. Ранее повреждение получил Дембеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android