Кингсли Коман заменит в сборной Франции Дембеле и Дуэ, получивших травмы

29-летний крайний нападающий саудовского «Аль-Насра» Кингсли Коман получил вызов в сборную Франции после того, как Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили травмы.

«Кингсли Коман вызван Дидье Дешамом после потерь Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, которым мы желаем скорейшего выздоровления. Дембеле и Дуэ вернулись в свои клубы. Коман ожидается завтра на базе национальной команды», — говорится в заявлении пресс-службы сборной Франции в соцсети Х.

Во вторник, 9 сентября, сборная Франции сыграет с Исландией в рамках 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле пропустит около шести недель, а Дуэ — от трёх до четырёх недель.