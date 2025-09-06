Экс-полузащитник «Барселоны» времён Месси войдёт в тренерский штаб Флика — Альбетс

Бывший футболист «Барселоны» Тьяго Алькантара войдёт в тренерский штаб сине-гранатовых. Как сообщает журналист Адриа Альбетс в соцсети X, экс-полузащитник каталонцев вскоре войдёт в состав команды немецкого главного тренера Ханс-Дитера Флика.

Напомним, завершивший профессиональную карьеру летом 2024 года Тьяго Алькантара уже входил в тренерский штаб «Барселоны» на временной основе, а покинул пост технического ассистента в августе прошлого года.

Тьяго Алькантара является воспитанником «Барселоны». За основную команду он выступал с 2011 по 2013 год, после чего перебрался в мюнхенскую «Баварию». Футбольную карьеру экс-игрок сборной Испании завершил в английском «Ливерпуле».