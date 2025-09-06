«Краснодар» ушёл от поражения в концовке матча с медиафутбольным клубом ФК «10»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и ФК «10». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился вничью — 2:2.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте. Отличился полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. На 33-й минуте экс-игрок второй команды «быков» Евгений Назаров, выступающий за ФК «10», сравнял счёт. На 61-й минуте Илья Скоропупов вывел «десятку» вперёд. На 89-й минуте игрок хозяев Арсен Ревазов сделал счёт 2:2, реализовав 11-метровый удар.

Отметим, что в основном составе «Краснодара» вышли футболисты первой команды, не получившие вызов в национальные команды своих стран.

В 2024 году команды уже встречались друг с другом в товарищеском матче в Краснодаре. Игра проходила 7 сентября и завершилась победой профессионального клуба со счётом 4:2. После шести туров «Краснодар» занимает первое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 16 очками.