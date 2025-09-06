«Зенит» победил «Сьон» в товарищеском матче, команды забили восемь голов на двоих

Завершился товарищеский матч между российским «Зенитом» и швейцарским «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля.

На 11-й минуте колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче. На 23-й минуте форвард «Сьона» Рилинд Нивокази сравнял счёт. На 28-й минуте Кассьерра оформил дубль. На 45-й минуте полузащитник Али Кабакальман вновь сделал счёт равным. На 45+1-й минуте защитник Роман Вега забил третий мяч сине-бело-голубых. На 56-й минуте нападающий Александр Соболев упрочил преимущество российской команды. На 63-й минуте форвард Лусиано Гонду реализовал пенальти. На 80-й минуте нападающий Тео Бушларем забил третий мяч гостей.

Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября.