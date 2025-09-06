Скидки
Главная Футбол Новости

Зенит — Сьон, результат матча 6 сентября 2025, счет 5:3, товарищеский матч

«Зенит» победил «Сьон» в товарищеском матче, команды забили восемь голов на двоих
Аудио-версия:
Завершился товарищеский матч между российским «Зенитом» и швейцарским «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

На 11-й минуте колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче. На 23-й минуте форвард «Сьона» Рилинд Нивокази сравнял счёт. На 28-й минуте Кассьерра оформил дубль. На 45-й минуте полузащитник Али Кабакальман вновь сделал счёт равным. На 45+1-й минуте защитник Роман Вега забил третий мяч сине-бело-голубых. На 56-й минуте нападающий Александр Соболев упрочил преимущество российской команды. На 63-й минуте форвард Лусиано Гонду реализовал пенальти. На 80-й минуте нападающий Тео Бушларем забил третий мяч гостей.

Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября.

Эксклюзив
«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»
