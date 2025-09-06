Португалия разгромила Армению в отборе ЧМ-2026 со счётом 5:0, Роналду оформил дубль

Завершился матч 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Португалии. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии. Победу со счётом 5:0 праздновали гости.

На 10-й минуте форвард «Аль-Насра» Жоау Феликс открыл счёт в матче. На 21-й минуте одноклубник Феликса Криштиану Роналду удвоил преимущество португальцев. На 33-й минуте защитник саудовского клуба «Аль-Хиляль» Жоау Канселу довёл счёт до крупного. На 46-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль. На 62-й минуте свой второй мяч забил Жоау Феликс.

Двумя другими командами квартета F квалификации ЧМ-2026 являются сборные Ирландии и Венгрии. Во 2-м туре Португалия сыграет на выезде с Венгрией, а Армения примет на своём поле Ирландию. Обе игры состоятся во вторник, 9 сентября.